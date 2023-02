Drei Verletzte, weil es in Kurve geschnalzt hat

Eine 21-Jährige aus Linz fuhr am Dienstag gegen 20.05 Uhr mit einem Pkw in Neuhofen/Krems auf der B139 in Richtung Haid. Eine 20-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land befand sich am Beifahrersitz. Zur selben Zeit fuhr ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit einem Pkw ebenfalls auf der B139, von Haid kommend in Fahrtrichtung Neuhofen. Im Kurvenbereich auf Höhe Dambach 29 (erlaubte Geschwindigkeit 50 km/h) kam die 21-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw des 36-Jährigen.