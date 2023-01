Mit einer Seilbahn die Zugstrecke Mölltal beleben

Seit Jahren kämpft der Verein „Freunde der Bahnhaltestelle Oberfalkenstein“ um die Wiederbelebung dieser Einstiegsstelle in Obervellach. Wie berichtet, wurde sie mangels Fahrgästen, die wiederum auf den unattraktiven Taktverkehr zurückzuführen sind, aufgelöst. Doch die Mitglieder geben nicht auf, setzen sich jetzt um so mehr für einen intakten und besseren Bahnverkehr in ihrer Heimat ein, um unter anderem Auflösungen von Haltestellen zu verhindern.