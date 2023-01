71% der Deutschen wollen Atomenergie weiter nutzen

Erneuerbare Energie plötzlich nicht mehr so gefragt?

Infolge der Ausstiegsentscheidung war es in Deutschland zu einem massiven Ausbau erneuerbarer Energie, insbesondere von Windkraft, gekommen. Die Produktion der erneuerbaren Energieträger schwankt jedoch stark und ist nur schwer in Einklang mit dem Bedarf zu bringen. Kritiker des Atomausstiegs argumentieren, dass dieser zu einer Erhöhung der Stromproduktion aus Gas- und Kohlekraftwerken geführt habe, was klimaschädlich sei. Mehrere europäische Staaten streben einen Ausbau der Atomkraft an.