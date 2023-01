Martinez beschert Inter Sieg beim Schlusslicht

Napoli ist erst am Sonntagabend im Schlager gegen Salzburgs Europa-League-Sechzehntelfinal-Gegner AS Roma im Einsatz. Für Roma-Trainer Jose Mourinho steht der Meister aber bereits fest. „Ich sage, Napoli hat den ‘Scudetto‘ schon gewonnen - verdient, also gratuliere ich ihnen“, erklärte der Portugiese am Samstag. „Niemand kann sie gefährden.“ Titelverteidiger Milan liegt zwölf Punkte zurück, bei der Roma und dem Stadtrivalen Lazio sind es jeweils 13.