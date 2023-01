Herr Karl ermittelt als Herr Werner

Während Fritz Karl im ORF nun als „Herr Inspektor“ Präsenz zeigt, ist seine Zukunft in einer anderen Krimiserie derzeit noch ungewiss. Die Rede ist von der ServusTV-Serie „Meiberger“, in der Karl als namensgebender Gerichtspsychologe agierte. Ob es nach den bis dato 20 Folgen in drei Staffeln weitergehen wird, sei noch ungewiss. Aber: „Ich glaube, es gibt schon Interesse daran, das weiterzuführen. Es wird auch, glaube ich, derzeit an neuen Folgen geschrieben. Man wird sehen.“