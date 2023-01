„Achtung, Geisterfahrer“: 45 Meldungen in Tirol

In fünf Fällen konnte Lenker nicht gestoppt werden

Und welche Fälle von Geisterfahrern stachen besonders hervor? Am 23. Mai wurde ein Lkw als Geisterfahrer auf der A12 zwischen Wörgl und Kramsach gemeldet, aber nicht erwischt. Ebenfalls nicht erwischt wurde ein Lkw-Falschfahrer am 17. November.