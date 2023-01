So kann beim Urnengang nichts schief gehen!

Was darf ich in der Wahlkabine?

Weil in Österreich das geheime Wahlrecht gilt, geben die Wähler ihre Stimme unbeobachtet ab - deshalb gibt es die Wahlkabine. Damit auch wirklich niemand lesen kann, was gewählt wurde, wird der Wahlzettel in ein unbeschriftetes Kuvert gesteckt und in die Wahlurne geworfen. Grundsätzlich dürfen Sie in der Wahlkabine telefonieren. In Zeiten von Social Media ist ein Selfie in der Wahlkabine erlaubt, auch das Fotografieren des eigenen Stimmzettels in Ordnung. Kleine Kinder und Hunde dürfen prinzipiell mit in die Wahlkabine. Das letzte Wort hat allerdings immer der Wahlleiter.