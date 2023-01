Sexueller Übergriff? Dani Alves festgenommen

Wie „La Vanguardia“ berichtet, wurde Alves zur Ciutat de la Justicia in Barcelona gebracht, wo er vor Gericht gestellt wird. Dem Pumas-Profi wird vorgeworfen, beim Feiern in Barcelonas Nachtclub Sutton einer Frau in den Schritt gefasst zu haben. Die anwesenden Freunde Alves‘ bestritten den Vorfall damals, ebenso der Brasilianer selbst.