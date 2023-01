Wiegt 2,7 kg: Monsterkröte in Australien entdeckt

In Australien haben Ranger in einem Nationalpark eine gigantische Aga-Kröte entdeckt. Das mächtige Exemplar einer Cane Toad, wie die Tiere auf Englisch heißen, wiege 2,7 Kilogramm - und damit mehr als so manches neugeborene Baby, teilte die Umweltorganisation Queensland Environment am Freitag mit. „Toadzilla“ stelle damit vermutlich einen neuen Weltrekord auf, hieß es.