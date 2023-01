Windkraft ist in der Osterhorn-Region willkommen

In den Anrainergemeinden Hintersee und Faistenau wird die Aussicht auf Windräder in der Umgebung überwiegend positiv gesehen. „Die Windräder würden mich nicht stören“, sagt Matthias Ebner aus Hintersee. Er sieht von seinem Haus direkt auf den Ebenholzspitz, wo die Messungen per Mast bereits laufen.