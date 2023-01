Vierbeiner üben im frischen Schnee für Ernstfall

Das einwöchige Intensiv-Training umfasst die Suche nach verschütteten Menschen nach Lawinenabgängen und die Erste Hilfe, sowie die Orientierung und das Verhalten im alpinen Gelände. Ein besonderer Schwerpunkt ist das Bergungstraining mit dem Hubschrauber. So können sich die Hunde an den Umgang mit der Seilwinde und an die Arbeit „in luftiger Höhe“ gewöhnen.