Mehr als halbe Mio. Karten für Frauen-WM abgesetzt

Für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland sind nach Angaben des Weltverbandes (FIFA) bereits mehr als eine halbe Million Karten abgesetzt worden. Wie die FIFA in der Nacht zum Dienstag mitteilte, sind Tickets für das Finale am 20. August in Sydney am - logischerweise - stärksten nachgefragt.