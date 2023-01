„Horror-Spiel“: Real-Star nach Finale abgewatscht

Mit einem schlampigen Pass leitete Rüdiger den ersten Gegentreffer ein. „Die Probleme, die das ganze Spiel über in der Defensive herrschten, führten dazu, dass ein schlechter Ball zu Camavinga zum ersten Tor für Barca führte“, schrieb die „Marca“. „Im zweiten Durchgang hat er in einer Zwei-gegen-Eins-Situation schlecht verteidigt. Er war eine ständige Gefahr, wenn er den Ball am Fuß hatte.“