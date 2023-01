Erst St. Pöltens Veto spülte Wimmer zur Austria

„Interesse ehrte uns“

Alles im Wissen, dass die Verträge von Helm und Pogatetz erst im Laufe des Herbstes bis 2025 verlängert worden waren - und zwar ohne Ausstiegsklausel für die Bundesliga. Man hätte mit der Austria also verhandeln müssen. Mit ein Grund, warum der Wechsel nicht zustande kam. „Die Zeitspanne war nicht lange genug“, so Schlaudraff, „wir hätten vor Mitte Jänner keine Entscheidung treffen können.“ Die Austria begann am 3. Jänner zu trainieren.