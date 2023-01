Beatrice Frasl: „Das Patriarchat macht krank!“

Und das obwohl immer mehr Menschen mit Depressionen, Angstzuständen und anderen Erkrankungen diagnostiziert werden. Besonders bei den Jugendlichen spitzt sich die Lage zu: In der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen ist Suizid mittlerweile schon die zweithäufigste Todesursache. Unter anderem darüber spricht Autorin, Kolumnistin, Geschlechterforscherin und Podcasterin Beatrice Frasl in ihrem neuen Buch „Patriarchale Belastungsstörung“. Sie erklärt darin, was psychische Erkrankungen mit gesellschaftlichen und ökonomischen Faktoren zu tun haben und wer besonders unter dem aktuellen Gesundheitssystem leidet.