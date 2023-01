Brandanschlag auf Auto der Ex-Schwiegermutter

Der Angeklagte - ein in Puch lebender Türke (35) - hegte offensichtlich einen Groll gegen seine Ex-Schwiegermutter. Mit dem Satz, „ich hoffe, du brennst im Auto“, hatte er sie Monate vor dem Brand-Vorfall bedroht. Grund: Er macht sie für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich. Am 11. September 2022 ließ er den Worten Taten folgen und zündete laut Anklage das Auto der Frau mit in Brandbeschleuniger getränktem Heu an.