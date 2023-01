Verletzte schleppt sich nach Unfall zu Liftstation

Jugendlicher prallte gegen Schneelanze

Fast zur selben Zeit verletzte sich in Itter ein 17-jähriger deutscher Skifahrer, der in einer Gruppe von erwachsenen Aufsichtspersonen unterwegs war. Er stürzte auf einer roten Piste von selbst und krachte in eine Schneelanze, die glücklicherweise mit einer Polsterung gesichert war. Der Jugendliche klagte über Rückenschmerzen, weshalb ihn die Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein einlieferte.