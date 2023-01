„Ich hätte die Angst um ihn nicht ausgehalten“

Das gestand Diane Schumacher (42) am Rande der Filmpremiere ihres Mannes Reinhold Messner (78) in Salzburg. Während die Berg-Legende auf der Bühne im „Das Kino“ von todesmutigen Abenteuern aus dem Jahre 1972 am Manaslu, einem Achttausender in Nepal, erzählte, ist Schumacher froh, Messner erst nach seiner aktiven Karriere 2019 kennengelernt zu haben. „Im Mai 2021 haben wir geheiratet und im August 2022 haben wir nach der Pandemie noch einmal groß nachgefeiert“, erzählte sie.