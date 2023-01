Sturm sorgte für mehrere Feuerwehreinsätze in NÖ

Baum fiel in Stromleitung

In Bad Vöslau hatte sich ein umgefallener Baum in einer Stromleitung verfangen. Auch in Traiskirchen sicherten die Feuerwehr einen rund sechs Meter hohen Telegrafenmast, der im Bereich eines Übergangs der Aspangbahn umzustürzen drohte. Einsätze wurden auch in Schönau a.d. Triesting, Gainfarn und Leobersdorf gemeldet.