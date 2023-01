Meister Salzburg fiebert den Highlights entgegen

Die Vorbereitung der Mozartstädter hat es in sich. Bereits nächsten Freitag wartet ein Testspiel gegen Bayern München, anschließend geht’s ins Trainingslager nach Marbella. Pünktlich zum ersten Pflichtspiel am 3. Februar im Cup gegen Sturm wollen Kapitän Ulmer und Co. in Topform sein. Nach dem „Kracher“ gegen die Grazer folgt knapp zwei Wochen später das Europa-League-Play-off-Duell gegen die AS Roma. „Das werden wieder richtig geile Spiele“, fiebert Jaissle den ersten großen Highlights bereits entgegen.