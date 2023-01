IKB-Bäder nun teurer, aber teils kürzer geöffnet

Bei Saunen wird gespart

Was dem einen oder anderen Bade- bzw. Saunagast eventuell sauer aufstoßen könnte: Trotz der gestiegenen Preise werden die Öffnungszeiten teilweise verkürzt. Das betrifft vor allem die Saunen. Hatten jene im O-Dorf im Vorjahr von Montag bis Freitag noch von 11 bis 22 Uhr geöffnet, so öffnen sie heuer erst ab 13 Uhr. Ähnlich sieht es im Hallenbad in der Höttinger Au aus - mit der zusätzlichen Änderung, dass dort die Sauna am Montag statt um 9 erst um 13 Uhr öffnet.