Das sind Kärntens familienfreundlichste Hotels

Kinderhotel Ramsi in Hermagor-Pressegger See

Kärntens Nummer eins, auf Platz neun in der Österreichischen und auf Rang 16 in der internationalen Wertung, ist das Kinderhotel Ramsi Hermagor-Presegger See. Das von der Familie Ramsbacher 1992 eröffnete Haus auf einem Plateau zwischen Berg und See überzeugte die Tester mit den acht Themenspielplätzen, den sieben den ganzen Tag zur Verfügung stehenden Kinderbetreuern, der hauseigenen Skischule für alle Altersgruppen und natürlich dem Panorama-Hallenbad. Neu ist der Front-cooking-Bereich.