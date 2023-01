Neue Regel beim Mülltrennen verursacht Verwirrung

Offene Kritik übt der ressortzuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ): „Jetzt müssen wir das System ändern und wenn in zwei Jahren das neue Pfandsystem in Kraft tritt, müssen wir es schon wieder ändern.“ Ihm wäre die gleichzeitige Einführung lieber gewesen. Vor allem müsse man den Bürgern nun erklären, was in den gelben Sack gehört und in zwei Jahren schaut die Sache wieder komplett anders aus, wenn viele Komponenten mit Pfand zurückgeben werden. Für Auinger ist die Mülltrennung ein wichtiger Teil beim Umweltschutz.„Alles was im Restmüll landet ist für immer verloren“, so der Stadtvize, der auch ein finanzielles Einsparungspotenzial für die Bürger sieht. Denn je mehr getrennt wird, desto weniger Restmüll der bezahlt werden muss fällt an. So könnten die Salzburger auf kleinere und somit günstigere Restmülltonnen umsteigen.