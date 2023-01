In Maxglan gibt es bald Fleisch statt Blumen

Ab Februar gibt es Fleisch und auch Fleischloses

Seit einigen Wochen ist wieder reger Betrieb im Gebäude. Drei junge Männer wollen mit Fleisch und regionalen Produkten wieder Leben in das ehemalige Blumengeschäft bringen. „Wir haben das Beste aus Österreich und darüber hinaus, davon für jeden das Richtige“, erklärt Sascha Hellweger. In ihrem „Beef & more“ verkaufen die drei ab 2. Februar ausgewählte Fleischsorten für Privat- und Großkunden. Um Beratung und saisonalen Einkauf kümmert sich im Selbstbedienungsgeschäft dennoch ein Experte: Metzger Teo Simikic. „Wir bieten individuelle Beratung und erfüllen fast jeden Fleisch-Wunsch“, so Geschäftsführer Hellweger.