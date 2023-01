„Die Arbeit ist für mich wie eine Therapie“

„Angehörige in der Ukraine haben es extrem schwer“

Oksana Zholobetska ist eigentlich studierte Agrarwissenschaftlerin. „Ich liebe die Natur und Pflanzen. Die Arbeit in der Gärtnerei ist für mich wie eine Therapie und ich lerne so viel Neues“, so die Frau aus Kiew. Und Ablenkung durch Arbeit kann sie gut gebrauchen: „Mein Mann und meine Eltern sind noch in der Ukraine. Jetzt im Winter haben sie eine extrem schwere Zeit, es gibt die meiste Zeit keinen Strom, kein Wasser, keine Wärme.“