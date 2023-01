Böller-Toter und Verletzte auch in Deutschland

Ein 17-Jähriger ist in Leipzig in der Silvesternacht beim Einsatz von Pyrotechnik schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Ein Fremdverschulden werde derzeit ausgeschlossen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Außerdem wurden mehrere Männer an den Gliedmaßen verletzt. In Berlin kam es zu Ausschreitungen, die Polizei wurde mit Feuerwerkskörpern beworfen.