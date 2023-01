Perchten bringen an Fried, an Reim und an G‘sund!

Jedes Jahr wechseln die Männer mit dem Umzug in einen anderen Ortsteil. Am heutigen Neujahrstag sind sie in Weng unterwegs. Nur alle zehn Jahre kommen sie am selben Hof vorbei. So kommt jeder zum Zug. „Wir treffen uns um acht Uhr in der Früh. Manch Junger ist da vielleicht noch ein bisserl müde vom Silvesterfeiern oder sogar noch auf den Beinen“, sagt Obmann Harlander schmunzelnd. Seit Wiederaufleben des Perchtenumzugs 1995 habe man ab und zu einmal nachtelefonieren müssen, wenn jemand verschlafen habe.