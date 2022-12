Als Pelé Ballon d‘Or erhielt, flossen die Tränen

Späte Erkenntnis

Denn Pelé spielte beim FC Santos, später in New York, aber eben nie in Europa und er kam auch nicht aus Europa - also machten es die Regularien damals unmöglich, dass er zum Weltfußballer gewählt werden könnte und als die Regeln geändert wurden, spielte Pelé nicht mehr. Also doch eine unvollendete Karriere des Königs?