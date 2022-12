Boliviens Oppositionschef muss 6 Monate in Haft

Nach Staatsstreich-Vorwürfen wurde der bolivianische Oppositionsführer Luis Fernando Camacho verhaftet - und kommt wohl für längere Zeit nicht frei. Ein Gericht in der Hauptstadt La Paz hat in der Nacht auf Freitag eine viermonatige Untersuchungshaft für den Gouverneur der wohlhabenden Region Santa Cruz angeordnet. Camacho gab sich in der Anhörung kämpferisch. „Ich werde niemals aufgeben. Das ist ein Kampf für Demokratie und Freiheit“, sagte der rechtsgerichtete Politiker.