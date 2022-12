Alpinisten übernachteten im Zelt auf Mont Blanc

„Echte Expedition“

Der Bürgermeister beklagte in einer Pressemitteilung am Donnerstag eine „echte Expedition“ seitens der beiden Bergsteiger, die neun Tage dauerte, sorgfältig vorbereitet worden war und deren einziges Ziel darin bestand, eine Nacht in einem Zelt auf dem höchsten Gipfel Westeuropas zwischen Italien und Frankreich zu verbringen.