Sturz auf Piste: Rippenbrüche, innere Verletzungen

Die 24-Jährige war in Spital am Semmering, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, auf dem Stuhleck unterwegs. Gegen 12.30 Uhr dürfte es passiert sein: Die Frau war ihren Angaben zufolge auf der eisigen Piste aus eigenem Verschulden gestürzt. Die Pistenrettung und zwei Alpinpolizisten eilten zum Unfallort. Dort nahmen sie die schwerverletzte Deutsche neben dem Pistenrand in einem Fangnetz liegend wahr.