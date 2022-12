Blatter entschuldigt sich für „Monster“ Fußball

„Es tut mir leid“

Dabei wollte er dem Fußball - laut eigenen Aussagen - immer nur dienen. „Ich habe versucht, das Geschäft zu kontrollieren, bin aber immer wieder am wirtschaftlichen Wert des Fußballs und an der Politik gescheitert.“ Wenn es also wirklich so gewesen sei, dass er ein Monster erschaffen und jemanden damit geschadet habe, dann, so Blatter, „tut mir das leid“.