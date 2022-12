Preishammer: 6,30 Euro für Cola, „Pfiff“ um 3,70

Die Teuerungswelle wütet weiter in allen möglichen Bereichen - auch in der Gastronomie! Die Tiroler Arbeiterkammer (AK) führte eine Erhebung durch und fand heraus, was man für Limo, Bier und Co. mittlerweile hinblättern muss. Fazit: „Die Teuerung ist auch bei den Getränkepreisen in Tiroler Gasthäusern angekommen!“