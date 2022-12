Messi-Fanartikel: Jetzt kommt wohl der neue Boom

Jetzt, nachdem Lionel Messi (35) seine Laufbahn mit dem Gewinn des WM-Titels krönte, wird die Nachfrage auf seine Fanartikel wohl immens wachsen. Jeder will wohl eine Erinnerung mit dem Fußballer haben, dessen Karriere wohl eines Tages in einem Hollywood-Blockbuster verfilmt wird. Denn: Er gewann alles, was ein Fußballer gewinnen kann.