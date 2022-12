Skifahrer krachten auf Pisten in Sölden zusammen

Unfallopfer kann sich an nichts erinnern

Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Skifahrer mittels RTW zu einem Arzt in Sölden verbracht. Da sich der Skifahrer weder an den Unfallhergang noch an die Person, mit der er zusammenprallte erinnern kann, wird diese sowie etwaige Zeugen gebeten, sich bei Polizeiinspektion Sölden unter der Telefonnummer: 059133/7108 zu melden.