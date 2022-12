„Wir haben das Finale schon vorher verloren“

Teil zwei des „Krone“-WM-Studios am 17. Dezember: Zur Einstimmung auf das große Finale am Sonntag sinnieren die Star-Gäste Peter Stöger und Michael Konsel über ihre Erinnerungen an ein großes Endspiel, das sie gemeinsam bestritten, jenes im Europacup der Cup-Sieger im Jahr 1996. Stöger: „Ich bin mir, Jahre danach, ganz sicher: Dieses Finale haben wir schon vor Anpfiff verloren. Die Selbstzufriedenheit hat uns daran gehindert, an die ganz große Sensation zu glauben."