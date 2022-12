Trotz Spaltung eine Heimat fürs Nationalteam

Blick auf Weltkarte

Ein Blick auf die Fußball-Weltkarte zeigt die Notwendigkeit des Projekts: Die Italiener trainieren seit 1958 (!) in „Coverciano“ in Florenz. Natürlich unter modernsten Bedingungen. Die französischen Talente und Superstars werden seit 1988 in Clairefontaine nahe Paris auf WM-Titel getrimmt und in einem umgebauten Schloss beherbergt. Die spanische „Ciudad de Football“ gibts in Madrid seit 2003.