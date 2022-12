Den Genderwahn gibt es auch bei der Stallarbeit

Genderleitfaden sorgt für Aufregung

Was die Agrarier so erregt, hat seine Wurzeln in der Kärntner Landesregierung. Denn dort wurde nun ein neuer Genderleitfaden als Modell für Österreich hinausposaunt. Kern des agrarischen Zorns: Landwirte und Landwirtinnen sollen nicht mehr als solche, sondern - zwischen Stall, Alm, Wald und Weide - als „Landwirtschaftliche Beschäftigte“ bezeichnet werden müssen. Nemecek: „Unsere Bauern beiderlei Geschlechts sind selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer und sicher bei niemandem angestellt, wie hier suggeriert wird.“