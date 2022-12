MK Illumination freut sich über neuen Umsatzrekord

Viele Prestige-Aufträge

Zudem verwiesen die Verantwortlichen auf Prestige-Aufträge in New York: So habe man nicht nur für die berühmten Luxus-Kaufhäuser von Cartier, Macy`s, Van Cleef & Arpels oder Saks Fifth Avenue neue Blickfänge kreiert, sondern auch für die Wolkenkratzer von General Motors - dem 767 Fifth Avenue, oder dem 1221 Avenue of the Americas. Zudem zähle die Rockefeller Group mit ihren Landmark-Gebäuden seit vielen Jahren zur Kundenliste des Tiroler Unternehmens.