„Weihnachtsbeleuchtung einzusparen, ist sinnlos“

Wie sieht die Diskussion über die Einsparung bei der Beleuchtung in anderen Ländern aus?

Anhand der Verkaufszahlen spüren wir in Asien wenig Rückgänge bei der Nachfrage nach unseren Produkten. Im Mittleren Osten und der Türkei haben wir sie verdoppelt. In den USA, Kanada und Mexiko sind die Zahlen super positiv. Gerade die Politik von Joe Biden, die sehr nachhaltig ausgerichtet ist, spielt uns in die Karten. Auch in den skandinavischen Ländern verzeichnen wir Zuwächse. Lediglich in Dänemark, Frankreich und im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz, Anm.) wird aufgrund der populistischen Diskussion Weihnachtsbeleuchtung reduziert, ausgeschaltet oder nichts Neues gemacht, was sich in diesen Ländern auch auf die Zahlen auswirkt. Das ist aber Jammern auf sehr hohem Niveau.