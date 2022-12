Braucht es Verschärfungen beim Rauchverbot?

Die Rauchverbote sollen in Österreich weiter ausgeweitet werden, so soll Rauchen künftig auch an Orten wie Kinderspielplätzen oder Freizeitflächen für Jugendliche sowie in Autos, wenn Kinder mitfahren, verboten werden. Braucht es diese und evtl. auch weitere Verschärfungen beim Rauchverbot? Wir freuen uns auf Ihre Argumente in den Kommentaren!