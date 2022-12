Wien-Attentäter führte Polizei zu Schlepperbande

In der Türkei wurde gefälscht

„In Zusammenhang mit terroristischen Vereinigungen ist das sehr, sehr gefährlich“, betont die Staatsanwältin. Die Tschetschenen sollen die Klienten angeworben und deren Originaldokumente weitergeleitet haben. Fälscher in der Türkei erstellten dann auf Basis der Originale Pässe, Aufenthaltstitel und Visa. Diese wurden per Post versandt.