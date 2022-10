Die Zinkenlifte dürfen auf Finanzspritze hoffen

Betriebsstopp im Kampf gegen die horrenden Energiekosten! An zwei Wochentagen bleiben die Skilifte in der kommenden Wintersaison am Halleiner Dürrnberg stehen, die „Krone“ berichtete. Zehn Prozent der Stromkosten will Geschäftsführer Andreas Klimitsch einsparen – auch um Spielraum für dringende Investitionen zu haben.