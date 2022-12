„Erniedrigend“: Kahn packt über Depressionen aus

In dem am Montag erschienenen Podcast, den der 53-Jährige gemeinsam mit seinem langjährigen Therapeuten Florian Holsboer aufgenommen hat, erinnerte sich Kahn auch daran, wie er fast an seinem Fehler im WM-Finale 2002 zerbrochen wäre, der die 0:2-Niederlage gegen Brasilien einleitete. „Mir schauten zwei Milliarden Menschen beim Versagen zu.“ Die Scham darüber, sein überbordender Ehrgeiz, wachsender Erfolgsdruck von außen und sportliche Misserfolgserlebnisse wie das mit den Bayern in der Nachspielzeit verlorene Champions-League-Finale gegen Manchester United 1999 hätten ihn schließlich verzweifeln lassen.