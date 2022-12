Streamingriese krallt sich Champions-League-Finale

Der französische Bezahlsender CANAL+ hat sich die Übertragungsrechte am Mittwoch-Topspiel der Fußball-Champions League in Österreich ab der Saison 2024/25 gesichert. Wie der Film- und Streamingriese am Donnerstag bekannt gab, wandern dann auch das Erstauswahlrecht für das Topspiel der Europa League oder Conference League an den Sender. Für CANAL+ ist es eine Premiere auf dem österreichischen TV-Markt. CANAL+ wird zudem laut der Aussendung ab 2024 auch der einzige Anbieter sein, der alle drei Endspiele der UEFA-Clubbewerbe überträgt.