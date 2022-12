Ein Tiroler Erfolgsmodell feiert 20. Geburtstag

Sei es im zweiten Bildungsweg, sei es der Wiedereinstieg in den Beruf: Die Pflegestiftung Tirol bietet seit 2002 arbeitslosen und arbeitsuchenden Personen die Chance, eine Ausbildung im Pflege- bzw. Sozialbetreuungsbereich zu absolvieren. Bevor die fachliche Ausbildung in der Pflegestiftung überhaupt startet, wird ein Vorpraktikum abgehalten. „So haben die Bewerber die Möglichkeit, ihren Berufswunsch nochmals genau zu überprüfen“, verrieten am Mittwoch Bernhard Pichler (AMS Tirol) und ÖVP-Landesrätin Cornelia Hagele ein Erfolgsgeheimnis.