Gruppenvergewaltigung! Italien-Profi droht Haft

Portanova wird vorgeworfen, im Mai 2021 in Siena gemeinsam mit weiteren Männern eine 21-jährige Frau in deren Wohnung vergewaltigt zu haben. Neben dem Genua-Profi soll dessen Onkel Alessio Langella, sein Freund Alessandro Cappiello sowie ein 17-Jähriger in die Tat involviert gewesen sein.