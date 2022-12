Mitmachen bei der „BirdLife“-Wintervogelzählung!

Jeder kann sich an der Vogelzählung beteiligen, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Mithilfe des Mitmach-Folders können Sie häufige Wintervögel ganz einfach identifizieren. Dann wählen Sie im Zählzeitraum von 6. bis 8. Jänner 2023 einen Tag, an dem Sie eine Stunde lang die Vögel zählen - egal ob am Futterhaus, in Ihrem eigenen Garten, am Fenster, Balkon oder im Park.