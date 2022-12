ÖVP-Fairnessabkommen: Grüne, FPÖ, Neos steigen aus

Mit der ÖVP würden just jene, die „selbst durchaus gerne Schmutzkübelkampagnen platzieren“, am lautesten nach einer Einigung schreien. Ähnlich sieht man das auch bei den Grünen, die ihren Sessel am runden Tisch bereits vergangene Woche verließen sowie bei den Neos. „Unser Wunsch war der größte gemeinsame Wurf, geworden ist es der kleinste gemeinsame Nenner“, konstatierte der pinke Parteimanager Benjamin Hubijar. Zumindest bis am Mittwoch bleibt die SPÖ noch am Verhandlungstisch von ÖVP-Parteimanager Bernhard Ebner sitzen. Am Mittwoch werde man dann bei einer Pressekonferenz weitere Schritte verkünden, heißt es von der SPÖ.