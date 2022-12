Weihnachtsgeschäft im Ländle lief gut an

Am Bregenzer Weihnachtsmarkt musste man sich am Wochenende teils in Geduld üben, um ein Raclette-Brot oder einen Glühwein zu ergattern. Vor den Verkaufsständen bildeten sich lange Schlangen, man fühlte sich an jene Zeiten erinnert, in denen Corona noch eine mexikanische Biersorte und Inflation ein Phänomen eines längst vergangenen Jahrhunderts war.